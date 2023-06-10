Новости » Происшествия
жвачка
10.06.2023 15:22 Евгения Маркова

5-летний мальчик проглотил 40 жвачек и попал в больницу

Пятилетний мальчик из штата Огайо, США, был доставлен в больницу с диареей и сильными болями в животе после того, как проглотил сразу 40 жевательных резинок.

Ребенок прожевал и проглотил 40 жевательных резинок без сахара и на следующий день попал в отделение неотложной помощи. Мальчик прошел ряд обследований и быстро диагностировали кишечную непроходимость. Бригада врачей во главе с доктором Чизит Иханонко из Кливлендской клиники обнаружила у него в желудке огромный резиновый комок, блокирующий кишечник.

В ходе нехирургической процедуры врачи смогли удалить шарик десны с помощью эзофагоскопа (металлической трубки) и щипцов, вставленных через горло ребенка.

Эксперты опровергли распространенное мнение о том, что проглоченная жвачка остается в организме человека 7 лет.

“Если вы проглотили жевательную резинку, она выйдет через 40 часов со стулом”, – рассказала диетолог Бет Червани. “Поскольку она не может быть переварена, она выходит целиком”. 

Однако, глотать жевательную резинку по-прежнему не рекомендуется.

“Повторяющиеся подобные действия, ежедневно или несколько раз в день, могут привести к закупорке кишечника”, – предупредила Чарвани, “Все, что вы едите после этого, не сможет пройти». Это вызовет блокировку кишечника, которая приведет к боли и стрессу”.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы