



5-летний мальчик проглотил 40 жвачек и попал в больницу

Пятилетний мальчик из штата Огайо, США, был доставлен в больницу с диареей и сильными болями в животе после того, как проглотил сразу 40 жевательных резинок.



Ребенок прожевал и проглотил 40 жевательных резинок без сахара и на следующий день попал в отделение неотложной помощи. Мальчик прошел ряд обследований и быстро диагностировали кишечную непроходимость. Бригада врачей во главе с доктором Чизит Иханонко из Кливлендской клиники обнаружила у него в желудке огромный резиновый комок, блокирующий кишечник.



В ходе нехирургической процедуры врачи смогли удалить шарик десны с помощью эзофагоскопа (металлической трубки) и щипцов, вставленных через горло ребенка.



Эксперты опровергли распространенное мнение о том, что проглоченная жвачка остается в организме человека 7 лет.



“Если вы проглотили жевательную резинку, она выйдет через 40 часов со стулом”, – рассказала диетолог Бет Червани. “Поскольку она не может быть переварена, она выходит целиком”.



Однако, глотать жевательную резинку по-прежнему не рекомендуется.



“Повторяющиеся подобные действия, ежедневно или несколько раз в день, могут привести к закупорке кишечника”, – предупредила Чарвани, “Все, что вы едите после этого, не сможет пройти». Это вызовет блокировку кишечника, которая приведет к боли и стрессу”.