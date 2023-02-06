



45 стран отправят своих спасателей в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что команды спасателей и гуманитарная помощь из 45 стран будут отправлены в Турцию в ближайшее время.



Правительство Индии заявило, что две группы индийских сил реагирования на стихийные бедствия в составе 100 человек со специально обученными собаками и оборудованием готовы к отправке в район бедствия. Медицинские бригады готовятся, и по согласованию с турецкими властями отправляются материалы для оказания помощи.



Польша отправит спасательную группу в составе 76 пожарных и восьми собак.



Европейский Союз заявил, что активировал свою аварийную спутниковую картографическую службу Copernicus, чтобы помочь службам экстренного реагирования, работающим на земле.



Городские спасатели из Испании готовятся к поездке в Турцию, сообщили в МВД.



Пожарная служба Тайваня заявила, что у нее есть команда из 130 человек, а также пять поисковых собак и 13 тонн гуманитарной помощи, готовые отправиться в Турцию и ожидающие ответа.

