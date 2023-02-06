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45 стран отправят своих спасателей в Турцию
06.02.2023 13:08 Евгения Маркова

45 стран отправят своих спасателей в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что команды спасателей и гуманитарная помощь из 45 стран будут отправлены в Турцию в ближайшее время.

Правительство Индии заявило, что две группы индийских сил реагирования на стихийные бедствия в составе 100 человек со специально обученными собаками и оборудованием готовы к отправке в район бедствия. Медицинские бригады готовятся, и по согласованию с турецкими властями отправляются материалы для оказания помощи.

Польша отправит спасательную группу в составе 76 пожарных и восьми собак.

Европейский Союз заявил, что активировал свою аварийную спутниковую картографическую службу Copernicus, чтобы помочь службам экстренного реагирования, работающим на земле.

Городские спасатели из Испании готовятся к поездке в Турцию, сообщили в МВД.

Пожарная служба Тайваня заявила, что у нее есть команда из 130 человек, а также пять поисковых собак и 13 тонн гуманитарной помощи, готовые отправиться в Турцию и ожидающие ответа.
 

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