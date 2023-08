400 км по открытому морю: Китайский диссидент сбежал в Южную Корею на гидроцикле

35-летнего Квон Пхена выбросило на западное побережье Южной Кореи после того, как он вышел в море, чтобы обойти запрет на выезд из Китая. Надев спасательный жилет и шлем, Пхен сел на водный скутер объемом 1800 куб.см в прибрежной китайской провинции Шаньдун, чтобы совершить смелый побег по неспокойным водам.



Беглец имел при себе только бинокль и компас, чтобы ориентироваться в Желтом море, и буксировал пять бочек с топливом. Квон проехал более 400 км по открытому морю. Его план был сорван приливными отмелями возле круизного терминала в портовом городе Инчхон, где попал в ловушку его водный скутер.



Его спасла, а затем арестовала береговая охрана за “попытку тайно проникнуть” в Южную Корею.



Диссидент был вынужден совершить рискованное путешествие после того, как ему запретили выезд из Китая. Квон был заключен в тюрьму на 18 месяцев в 2017 году за “подстрекательство к подрыву государственной власти” после того, как он раскритиковал правительство Си Цзиньпина в соцсетях и участие в протестах в поддержку демократии.



Теперь Квон просит политического убежища за пределами Китая – в идеале в США, Великобритании или Канаде.





Below story of a Chinese man entering S. Korea illegally from China by jetski takes a twist: He is allegedly Chinese rights activist Kwon Pyong (权平), who will be seeking political asylum due to "political repression by the Chinese government," according to a local activist. https://t.co/MebR94J1SY pic.twitter.com/URJL8KOsJr