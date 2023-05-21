



4-летний ребенок скончался через два дня после того, как подавился виноградом

В субботу скончался четырехлетний мальчик, которого в четверг доставили в больницу после того, как он подавился виноградом в супермаркете Беэр-Шевы. Об этом заявил представители больницы.



Ребенка похоронили в субботу вечером на кладбище в южной части города.



Мальчик прибыл в педиатрическое отделение интенсивной терапии Медицинского центра Сорока в Беэр-Шеве в четверг вечером в нестабильном состоянии после того, как парамедики попытались реанимировать его на месте происшествия в супермаркете. Ребенок потерял сознание, и врачи скорой помощи сказали, что он не реагировал, когда они прибыли.



По сообщениям ивритских СМИ, по прибытии в больницу врачи удалили виноград из трахеи мальчика, ему ввели успокоительное и провели вентиляцию легких.



Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" констатировала его критическое состояние, когда его доставили в Сороку.



В медицинском центре Ассута сообщили, что до инцидента за последние четыре дня было еще четыре случая удушения детей мелкими предметами.



Двое детей были выписаны из больницы в течение нескольких часов, а двоим другим пришлось перенести экстренную операцию.



По данным Beterem, организации, выступающей за меры предосторожности для детей, удушье является третьей по значимости причиной смерти среди детей младшего возраста в Израиле.