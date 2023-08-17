



4-летний мальчик утонул в бассейне: семья пожертвовала его органы

Родители четырехлетнего мальчика Шохама Давида Тургемана, утонувшего в бассейне отеля в Эйлате, решили пожертвовать его органы, сообщает Национальный центр трансплантологии.



Его сердце было отдано мальчику такого же возраста. Печень пересадили шестилетней девочке, а почки - 4-летнему мальчику и 13-летнему мальчикам.



Отец Шохама прокомментировал: "Мой дорогой сын, я хотел, чтобы ты знал, что два часа назад мне позвонили и сказали, что твое сердце все еще бьется в таком милом 4-летнем мальчике, как ты. Спасибо тебе за то, что ты дал и оставил нас в мире".



Семья отдыхала в Эйлате, когда Шохам утонул в бассейне. Команда MDA, которая была вызвана на место происшествия, эвакуировала его в больницу, но в конце концов констатировали его смерть.

