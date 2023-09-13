



39-летняя директор школы в Тель-Авиве упала в обморок и умерла

39-летняя Хагар Моалем только две недели назад начала учебный год в новой и сложной должности - директора социальной средней школы в Тель-Авиве.



Через несколько дней после начала учебного года она внезапно упала в обморок в своем доме, где находились ее муж и маленький сын. У Хагар была диагностирована аневризма в голове, вызвавшая обильное кровотечение, и она была госпитализирована в критическом состоянии в больницу Шиба в Тель-Ха Шомер. Через два дня Моалем скончалась.



Ее сестра, Ноа, рассказала Ynet: "Это был обычный выходной - я уже спала, случайно проснулась и обнаружила, что меня зовет мама. Она сказала, что муж застал ее в тяжелом положении у них дома. Мой отец присоединился к ним в больнице, и мы провели два трудных и нервных дня, без особой надежды, пока она не скончалась".