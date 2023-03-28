



3500-летние древности и наркотики найдены полицией во время облавы

В понедельник офицеры израильской полиции, проводившие антинаркотический рейд в Кфар-Касиме, обнаружили 3500-летние древности.



Полиция передала найденные кувшины, чаши и урны Управлению древностей Израиля.



Инспектор из отдела по предотвращению грабежей Управления сообщил, что предметы относятся к раннему и среднему бронзовому веку и, скорее всего, были украдены из погребальных пещер недалеко от Кфар-Касима.

“Найденные древности могут впечатлять, но на самом деле это душераздирающая картина”, – считает Амир Ганор, директор отдела по предотвращению грабежей Управления. “Любые древности, оторванные от своего археологического контекста, – это часть, вырванная из головоломки нашего наследия”.

Также полиция изъяла 60 саженцев конопли и четыре килограмма наркотика, предположительно марихуаны.