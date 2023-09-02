



35 раненых, 4 из них – тяжело, на демонстрации в Тель-Авиве

Десятки просителей убежища из Эритреи собрались утром 2 сентября в знак протеста против проправительственных конференций, которые проходят в посольствах Эритреи по всему миру. Собрались большие толпы протестующих против национальной диктатуры. Ynet сообщил, что на мероприятии также присутствовали суданские беженцы, которые способствовали вспыхнувшим беспорядкам.



По сообщениям ивритских СМИ, протесты переросли в насилие. Протестующие бросали камни, доски и различные предметы.



Сообщается, что на данный момент в травматологическое отделение медицинского центра “Ихилов” в Тель-Авиве поступило 35 раненых, из них с огнестрелами – 12 человек. Среди них 19 полицейских, которые получили ранения легкой и средней степени тяжести.



Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии на операции. В больницу "Ихилов" вызван дополнительный медицинский персонал.