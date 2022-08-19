



35-летний мужчина захлебнулся во время купания на пляже

Мужчина захлебнулся во время купания на пляже в Эйлате. Прибывшие на место спасатели вытащили его на берег в бессознательном состоянии.



Известно, что пострадавший был доставлен в больницу, он находится в критическом состоянии.



Медик МАДА поделился деталями произошедшего: "Когда я прибыл на пляж, я увидел мужчину, лежащего на песке, в то время как граждане оказывали ему первую медицинскую помощь под руководством колл-центра МАДА. Они сказали нам, что увидели человека в бессознательном состоянии в воде и вытащили его на пляж. Мы эвакуировали его в больницу, параллельно продолжая проводить реанимационные операции. Его состояние остается критическим".