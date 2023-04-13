



35 человек пострадали в результате цепной аварии на шоссе 1

35 человек получили легкие травмы в автокатастрофе ранним утром в четверг возле развязки Инаба на трассе 1. В аварии участвовали более 10 автомобилей, все пострадавшие находятся в легком состоянии и имеют ушибы.



По свидетельству волонтеров Союза спасателей, часть поврежденных машин упала в кювет на обочине дороги. 30 пострадавших были доставлены в больницы района, еще пятерым легкораненым была оказана помощь на месте.



Вчера вечером в автокатастрофе в районе Кирьят-Гат погибла 60-летняя женщина. В аварии пострадали еще 3 человека, в том числе 22-летняя женщина, получившая тяжелые ранения и эвакуированная военным вертолетом в больницу Сорока с политравмой в состоянии наркотического опьянения и на ИВЛ. 52-летняя женщина и 24-летний мужчина получили ранения средней степени тяжести и были эвакуированы в госпиталь Барзилай.

