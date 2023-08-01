



Страшный случай в Ташкенте: почтальон умерла через три дня в застрявшем лифте

Почтальон была найдена мертвой после того, как застряла в лифте: за три дня никто не пришел ей на помощь, пишет Daily Mail.



32-летняя Ольга Леонтьева доставляла почту в Ташкенте, столице Узбекистана, в понедельник, 24 июля. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как она входит в лифт на первом этаже девятиэтажного многоквартирного дома. После этого ее больше не видели.



26 июля встревоженные родственники объявили о пропаже женщины. Ее тело было найдено на следующий день в лифте, который, как полагают, перестал работать из-за отключения электроэнергии.



Источник утверждает, что “никто не слышал ее криков о помощи” и не сработала сигнализация лифта.



Согласно сообщениям, у лифта регулярно возникали технические проблемы. По данным Генеральной прокуратуры Ташкента, поломки были “частыми”.



У погибшей осталась шестилетняя дочь.



По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре.



Предыдущая проверка лифта китайского производства показала, что он находится в рабочем состоянии, говорится в отчете, но он не был зарегистрирован в соответствии с постановлениями правительства.



Энергокомпания отрицает факт отключения электричества.



