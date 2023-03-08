



311 млн рублей: российская блогерша Чекалина обвиняется в неуплате налогов

Чекалина с мужем в течение двух лет пользовались упрощённой системой налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год.

Блогер Валерия Чекалина, известная как "Лерчек", обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её муж Артём — в пособничестве в уклонении, сообщает Телеграм-канал Baza.



По данным следствия, за 3–4-й кварталы 2020 года и за весь 2021 год Чекалина накопила долг в 311 миллионов рублей.



Теперь "Лерчеку" нужно вернуть деньги государству во избежание уголовного преследования.



Отмечается, что официально оформлены на Артёма и Валерию участок на Новорижском шоссе в посёлке "Агаларов Эстейт", дом размером более 2 тысяч квадратных метров, коттедж в элитном посёлке "Ильинка Лейнхаус" в Подмосковье за 125 миллионов рублей и многое другое.