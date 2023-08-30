



3 тысячи евро за мешок камней: Турист решил вывезти гальку с пляжа Сардинии

Итальянская таможня задержала французского туриста, пытавшегося вывезти с острова Сардиния 41 кг гальки. Дело в том, что в Италии это незаконно, пишет местное издание The Local.



Нарушитель спрятал гальку с пляжа Лампиана в багажнике своего автомобиля, и ее изъяли бдительные таможенники. Теперь французу грозит штраф в 3 тысячи евро.



С 2017 года региональные власти Сардинии приняли закон, запрещающий туристам брать песок или гальку с пляжей.