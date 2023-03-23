



3 человека пострадали в результате взрыва в Grand Canyon в Хайфе

Три человека получили ранения в результате взрыва газового баллона в кафе в Grand Canyon в Хайфе, в результате чего там вспыхнул пожар.



На место происшествия прибыли добровольцы из Ихуд Хацала, которые оказали медицинскую помощь пострадавшим, а также пожарные из пожарно-спасательной службы, которые взяли под контроль пожар после того, как обнаружили источник утечки газа и закрыли его.



Пожарные и спасатели сообщили, что на объекте ведутся ремонтные работы, которые, очевидно, и привели к инциденту.