



29 тысяч долларов за 4 месяца: В Tik-Tok обнаружили более сотни аккаунтов-казино

В популярной социальной сети Tik-Tok нашли более 100 аккаунтов, где люди играли в онлайн-казино.



Расследование прошло в Казахстане. Уже есть осужденные – два жителя Алматы, организовывавшие азартные игры в TikTok (в основном карточные игры или рулетка), за четыре месяца получили почти 13 миллионов тенге (примерно 29 тысяч долларов) дохода. По результатам расследования их приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.



В настоящее время в суде рассматривается дело относительно еще четырех организаторов аналогичного контента TikTok.



“Везде схожий принцип. Предлагается поставить свои деньги на кон. Четверть из них остается организатору, остальное забирает победитель. Прием ставок и выдача выигрыша осуществляется через банковские онлайн-переводы”, – сообщило агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.