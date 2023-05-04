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28-летняя женщина и ее младенец найдены мертвыми в Хайфе
04.05.2023 09:41 Аркадий Бочаровский

28-летняя женщина и ее младенец найдены мертвыми в Хайфе


28-летняя женщина и ее десятимесячный сын были найдены мертвыми сегодня утром в квартире в Хайфе. Полиция подозревает, что мать убила своего сына и покончила жизнь самоубийством.

Медицинские источники сообщили, что муж женщины рассказал, что пришел домой после ночной смены и обнаружил обоих мертвыми, а также предсмертную записку, оставленную матерью. 

Полиция продолжает расследовать обстоятельства смерти двоих, а сотрудники полиции Хайфы собирают находки и улики на месте происшествия.

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