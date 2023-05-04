



28-летняя женщина и ее младенец найдены мертвыми в Хайфе



28-летняя женщина и ее десятимесячный сын были найдены мертвыми сегодня утром в квартире в Хайфе. Полиция подозревает, что мать убила своего сына и покончила жизнь самоубийством.



Медицинские источники сообщили, что муж женщины рассказал, что пришел домой после ночной смены и обнаружил обоих мертвыми, а также предсмертную записку, оставленную матерью.



Полиция продолжает расследовать обстоятельства смерти двоих, а сотрудники полиции Хайфы собирают находки и улики на месте происшествия.