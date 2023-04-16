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26 погибших в результате нападения на охотников за трюфелями в Сирии
16.04.2023 17:26 Ирина Демьянова

26 погибших в результате нападения на охотников за трюфелями в Сирии

По сообщениям оппозиции и государственных СМИ, террористы Исламского государства убили 26 человек, собиравших дикие трюфели в сирийском регионе Хама.

В условиях экономической разрухи многолетней войны в Сирии сбор трюфелей помогает людям заработать деньги, поскольку сезонный деликатес имеет высокую цену.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующаяся в Великобритании оппозиционная медиа-группа, сообщает, что гражданские лица и военнослужащие были среди жертв вооруженного нападения на восточной окраине города Хама, в 186 км к северу от столицы Дамаска.

Государственное информационное агентство SANA сообщает, что нападение было совершено членами группировки "Исламское государство".

 

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