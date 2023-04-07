



26-летний мотоциклист погиб в автокатастрофе на въезде в Иерусалим

Представитель MDA Заки Хеллер сообщил, что в 01:29 на горячую линию скорой помощи 101 в районе Иерусалима поступило сообщение о мотоциклисте, который был сбит автомобилем, спускаясь с трассы 1 на трассу 16 в сторону Иерусалима возле выезда.



Медики и парамедики MDA сообщили о 26-летнем мужчине без признаков жизни и констатировали его смерть, водитель автомобиля эвакуирован в больницу с легкими травмами.



Фельдшер MDA Итай Гиз сказал: "Мы увидели мотоцикл на дороге, и примерно в 5 метрах от него в бессознательном состоянии лежал мужчина 26 лет, с тяжелыми травмами головы и конечностей. Мы провели медицинский осмотр и после реанимационных мероприятий констатировали его смерть".

