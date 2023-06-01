Новости » Происшествия
25-летний собирался продавать наркотик изнасилования на параде гордости | Фото: полиция Израиля
01.06.2023 06:56 Аркадий Бочаровский

25-летний собирался продавать наркотик изнасилования на параде гордости


Офицеры окружной полиции Тель-Авива арестовали 25-летнего мужчину после того, как утром провели обыск в квартире в районе центрального автовокзала и обнаружили 22 бутылки с веществом, предположительно являющимся наркотиком для изнасилования. 

В ходе обыска квартиры, который проводился по решению суда, помимо найденных бутылочек с подозрительным веществом, полицейские изъяли наркотики типа каннабиса и "кристалл". Кроме того, полицейские обнаружили 49 000 шекелей наличными и пять мобильных телефонов.

Представители полиции заявили, что согласно подозрениям - и в свете других признаков - материалы, изъятые у подозреваемого, предназначались для продажи на тель-авивском параде гордости в следующий четверг.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы