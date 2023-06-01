



25-летний собирался продавать наркотик изнасилования на параде гордости



Офицеры окружной полиции Тель-Авива арестовали 25-летнего мужчину после того, как утром провели обыск в квартире в районе центрального автовокзала и обнаружили 22 бутылки с веществом, предположительно являющимся наркотиком для изнасилования.



В ходе обыска квартиры, который проводился по решению суда, помимо найденных бутылочек с подозрительным веществом, полицейские изъяли наркотики типа каннабиса и "кристалл". Кроме того, полицейские обнаружили 49 000 шекелей наличными и пять мобильных телефонов.



Представители полиции заявили, что согласно подозрениям - и в свете других признаков - материалы, изъятые у подозреваемого, предназначались для продажи на тель-авивском параде гордости в следующий четверг.