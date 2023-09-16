



2400 евро за селфи: Турист неудачно сфотографировался на Мальте

Фото на фоне Auberge de Castille на Мальте обошлось итальянскому туристу более 2000 евро и один год условного ограничения свободы. Об этом пишет Italy.24.



20-летний Витторио Эмануэль Савойя повредил ступеньки, пытаясь сделать фото на закате на фоне резиденции премьер-министра Мальты. Сообщается, что он пытался добраться до двери Кастильского подворья на электротранспорте, тем самым повредив лестницу.



Этот факт заметил дежурный полицейский, пригласив итальянца явиться в участок, где тот все подтвердил, но отрицал, что заметил нанесенный ущерб.

Власти страны наложили на туриста штраф в размере 2400 евро, а также приговорили к году условного ограничения свободы.



Исторический дворец Валлетты – объект наследия ЮНЕСКО в стиле барокко и резиденция премьер-министра Мальты. Он расположен в районе с максимальным туристическим трафиком.