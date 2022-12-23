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24 чемодана деликатесов: в Шереметьево обнаружили полтонны икры и крабов
23.12.2022 20:45 Евгения Маркова

24 чемодана деликатесов: в Шереметьево обнаружили полтонны икры и крабов

В Шереметьево задержали запасливого пассажира, который прилетел из Петропавловска-Камчатского с 24 чемоданами и двумя сумками ручной клади, пишет телеграм-канал BAZA.

В багаже 20-летнего Алексея общим весом в почти в 700 килограмм обнаружили мясо крабы и икру.

Откуда Алексей взял столько продуктов и куда он всё это вёз, парень объяснить полицейским сразу не смог. Теперь его проверяют сразу по нескольким уголовным статьям о незаконной добыче и перевозке продукции.

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