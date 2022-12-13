



22-летняя жительница Петах-Тиквы работала с бандой палестинских угонщиков

Жительница Петах-Тиквы Дана Хури (22 года) была арестована по подозрению в том, что она принадлежит к банде палестинских угонщиков автомобилей, которые украли много машин в районе Ха Шарон.



Полиция также подозревает, что в ее доме проживали палестинцы, находящиеся в стране нелегально. Вместе с ней были арестованы два палестинца, Яхья Хамед (22 года) и Юсеф Малюк (23 года). Срок содержания под стражей этих троих был продлен в мировом суде в Петах-Тикве на четыре и пять дней соответственно.