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22-летняя жительница Петах-Тиквы работала с бандой палестинских угонщиков
13.12.2022 13:13 Аркадий Бочаровский

22-летняя жительница Петах-Тиквы работала с бандой палестинских угонщиков

Жительница Петах-Тиквы Дана Хури (22 года) была арестована по подозрению в том, что она принадлежит к банде палестинских угонщиков автомобилей, которые украли много машин в районе Ха Шарон. 

Полиция также подозревает, что в ее доме проживали палестинцы, находящиеся в стране нелегально. Вместе с ней были арестованы два палестинца, Яхья Хамед (22 года) и Юсеф Малюк (23 года). Срок содержания под стражей этих троих был продлен в мировом суде в Петах-Тикве на четыре и пять дней соответственно.

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