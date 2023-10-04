



21-летнюю студентку из США, осужденную в ОАЭ за прикасание к охране, освободили

21-летняя студентка Нью-йоркского колледжа освобождена в Дубае, где ей ранее грозил год заключения в одной из печально известных тюрем страны.



Элизабет Поланко Де Лос Сантос была приговорена к суровому наказанию после того, как 14 июля в международном аэропорту Дубая коснулась руки сотрудницы службы безопасности аэропорта во время обыска, когда у нее проверяли медицинскую поясную сумку, и оставила ее полуобнаженной.



Студентка, которая учится в колледже Lehman в Нью - Йорке, находилась проездом в стране по пути из Стамбула в Нью-Йорк, когда ее задержали вместе с подругой.



Вместо ожидаемого 10-часового перерыва Де Лос Сантос подверглась многомесячному испытанию после того, как случайно коснулась охранницы аэропорта.

Женщина-офицер обвинила Де Лос Сантос в нападении и оскорблении. Ей было запрещено выезжать домой, и на этой неделе она была приговорена к году

лишения свободы, несмотря на уплату штрафа в размере 10 000 дирхамов (2 722 долл. США).



В связи с тем, что приговор был смягчен, студентка наконец-то вернулась в США, где воссоединилась со своей матерью в Нью-Йорке.

