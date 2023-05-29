



21-летний житель Рамле продавал фото и видео сотен обнаженных израильтянок

Полиция арестовала 21 -летнего молодого человека из Рамле по подозрению в том, что он распространял в закрытой группе Telegram сотни фотографий и обнаженных видео израильтянок, включая несовершеннолетних.



По сведениям портала Ynet, в группе были сотни участников, и подозреваемый брал с каждого из них от 50 до 70 шекелей в месяц. Тот, кто хотел стать членом группы с разовой оплатой, платил около 300 шекелей. Полиция дает понять, что в этом деле ожидаются дополнительные аресты.



Полиция провела обыск в доме молодого человека из Рамлы, обыскала и изъяла имевшиеся у него устройства.



В последние месяцы в окружном полицейском управлении Тель-Авива велось расследование под прикрытием после "следственных материалов, накопившихся по закрытой группе в Telegram, в рамках которой велась переписка сексуального содержания между членами группы".



Утром 28 мая следствие перешло в открытую стадию после ареста жителя Рамле по подозрению в руководстве группой, которая действовала в течение нескольких месяцев.



Полиция заявила, что "члены группы обменивались сотнями видеороликов и изображений, грубо нарушая неприкосновенность частной жизни жертв, женщин и несовершеннолетних".



Сегодня, 29 мая, суд в Тель-Авиве продлил срок предварительного содержания под стражей главного подозреваемого.