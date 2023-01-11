



21-летний парень отправил видео со своим пенисом 14-летней девочке

21-летний мужчина был арестован по подозрению в создании поддельной учетной записи в социальных сетях и сексуальных домогательствах к девочка 12-15 лет через интернет.



Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на полицию Израиля.



Расследование установило, что мужчина месяцами использовал поддельный профиль для отправки девочкам сообщений сексуального характера.



Скриншоты разговора с одной из девушек, которой было 14 лет, показали, что подозреваемый представился 15-летним подростком и отправил ей видео своих гениталий, хотя она сказала, что не хотела этого. Подозреваемый пригрозил опубликовать ее фотографии, если она не подчинится его сексуальным домогательствам.



Полиция использовала различные методы и в конце концов арестовала 21-летнего мужчину из Тель-Авива по подозрению в совершении преступления. Ему предъявят обвинения.



