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21-летний парень отправил видео со своим пенисом 14-летней девочке
11.01.2023 12:15 Ольга Белозерова

21-летний парень отправил видео со своим пенисом 14-летней девочке

 21-летний мужчина был арестован по подозрению в создании поддельной учетной записи в социальных сетях и сексуальных домогательствах к девочка 12-15 лет через интернет.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на полицию Израиля. 

Расследование установило, что мужчина месяцами использовал поддельный профиль для отправки девочкам сообщений сексуального характера.

Скриншоты разговора с одной из девушек, которой было 14 лет, показали, что подозреваемый представился 15-летним подростком и отправил ей видео своих гениталий, хотя она сказала, что не хотела этого. Подозреваемый пригрозил опубликовать ее фотографии, если она не подчинится его сексуальным домогательствам.

Полиция использовала различные методы и в конце концов арестовала 21-летнего мужчину из Тель-Авива по подозрению в совершении преступления. Ему предъявят обвинения. 

 

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