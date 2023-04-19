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200 человек протестуют возле полицейского участка в Тель-Авиве
19.04.2023 20:34 Ирина Демьянова

200 человек протестуют возле полицейского участка в Тель-Авиве

Около 200 человек протестуют возле штаб-квартиры израильской полиции в Тель-Авиве после решения правоохранительных органов закрыть дело о явном гомофобном нападении в городе, когда камни были брошены в окно квартиры, из окна которой был вывешен флаг ЛГБТ.

Тем временем 12-й канал сообщает о всплеске насильственных нападений на представителей ЛГБТ-сообщества в Израиле.

“Никто не должен жить в страхе в своей стране — на улицах и тем более в своем доме”, - сказал один из жителей района, в котором был вывешен флаг.
 

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