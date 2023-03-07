



200 000 евро за 25 лет: В Испании суд обязал мужа оплатить жене домашний труд

Мужчина выплатит экс-супруге 204 624,86 евро “из расчета годовой минимальной заработной платы за всю продолжительность брака”, говорится в определении суда южной Андалусии. Бывшего мужа также обязали выплачивать ежемесячное пособие по уходу за двумя дочерьми, одна из которых несовершеннолетняя. Об этом сообщает Euronews.



После замужества супруга посвятила себя “в основном дому, что означало заботу о доме, семье и обо всем, что с этим связано”, говорится в постановлении суда.



В интервью радио Cadena Ser, женщина рассказала, что ее муж “не хотел, чтобы она трудилась” вне дома, хотя и разрешал ей работать в спортзалах, которыми он владел, где она занималась “связями с общественностью и выступала как наблюдатель”. Кроме того, экс-супруга утверждает, что “посвятила себя исключительно работе по дому, присматривая за мужем и домом”.



“Он заставил меня взять на себя особую роль в выполнении домашних дел настолько, что я действительно не могла больше ничего делать”, – призналась женщина.



По ее словам, решение суда сделало ее “очень счастливой”, потому что оно “заслуженное”.

