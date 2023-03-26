Новости » Происшествия
20 пострадавших в результате столкновения автобуса и авто на перекрестке Нахшон
26.03.2023 17:20 Ирина Демьянова

20 пострадавших в результате столкновения автобуса и авто на перекрестке Нахшон

Около 20 человек, 19 из них пассажиры, получили легкие ранения в воскресенье в результате столкновения автомобиля с автобусом возле перекрестка Нахшон в Израиле, сообщила израильская полиция в воскресенье днем.

“Когда я прибыл на место происшествия, я увидел, что автобус находится за защитным ограждением”, — сказал волонтер United Hatzalah EMT Дэвид Эвен, который первым прибыл на место происшествия. 

“Я немедленно начал оценивать состояние раненых и оказывать первичную помощь, пока не прибыли машины скорой помощи для их эвакуации. На данный момент в больницу доставлено 20 человек с легкими травмами”, - сообщил он.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы