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20-летняя девушка умерла после секса
06.12.2022 11:45 Аркадий Бочаровский

20-летняя девушка умерла после секса

20-летняя сотрудница одного из алкомаркетов Екатеринбурга скончалась после секса с коллегой. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".

Трагедия случилась вечером 4 ноября 2022 года. В этот день 21-летний парень, с которым жительница региональной столицы познакомилась на работе осенью, пришел к ней. Пара занялась сексом, после чего девушка направилась в ванную, где потеряла сознание.

Молодой человек вызвал медиков, но прибывшей бригаде скорой помощи оставалось только констатировать смерть.

Информацию подтвердили в региональном управлении СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве уточнили, что по факту смерти 20-летней жительницы Екатеринбурга проводится процессуальная проверка. Причину гибели установят судмедэксперты.

 

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