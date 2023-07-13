



20 лет спустя: раскрыто убийство Маргариты Леви в Эйлате



Спустя 20 лет после убийства жительницы Ашдода Маргариты Леви полиция объявила в четверг об аресте подозреваемого по этому делу и рассчитывает в ближайшие дни предъявить ему обвинение.



19 июня 2003 г. Леви, 21-летняя жительница Ашдода, была найдена мертвой, завернутой в одеяла, с тяжелыми следами насилия на теле в одном из парков Эйлата.



В течение нескольких лет следователи предпринимали неоднократные попытки извлечь профиль ДНК из улик, найденных вокруг тела Леви, но до сих пор они были безуспешными.



Последние достижения в технологии выделения ДНК позволили следователям повторно изучить улики, найденные рядом с Леви, и выйти на 51-летнего Сами Абу аль-Асля, который на момент убийства жил в Эйлате, а сейчас проживает в Яффо.





Значительное развитие в расследовании произошло в июне около года назад, когда полиция получила находку ДНК Абу Аль Асля, который ранее не был связан с делом об убийстве, и благодаря развитию криминалистических методов полиции.



После этой находки полиция начала тайное расследование, которое продолжалось около 10 месяцев, и в мае он был арестован вместе с тем же подозреваемым, который был задержан примерно через две недели после убийства. Вчера было подано заявление прокурора на Абу аль-Асля после того как прокуратура 14 раз продлевала срок его содержания под стражей. В то же время полиция отрицает связь между первым арестованным подозреваемым и совершенным преступлением. В ходе следствия Абу аль-Асль хранит молчание.