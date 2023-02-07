



20 000 человек: прогноз ВОЗ о числе погибших в землетрясении в Турции и Сирии

Чиновники Всемирной организации здравоохранения предупредили во вторник утром, что число погибших в Сирии и Турции в результате разрушительного землетрясения перед рассветом в понедельник может превысить 20 000 человек. На сегодняшний день в обеих странах подтверждено более 5000 погибших, поскольку поисково-спасательные группы продолжают извлекать тела из руин зданий, разрушенных землетрясением силой 7,8 балла и его повторными толчками.



На данный момент Турция сообщила о 3432 подтвержденных смертельных случаях и более 21 000 раненых. На северо-западе Сирии, которая по-прежнему разделена между городами, контролируемыми повстанцами, и городами, находящимися в ведении правительства, данные о жертвах обновляются медленнее. В настоящее время сирийское правительство подтвердило 812 погибших и 1449 раненых в Алеппо, Латакии, Хаме, Идлебе и Тартусе. Также зарегистрировано еще 790 смертей в контролируемых повстанцами районах.



Сообщается о разрушении 5775 зданий на юге Турции во время землетрясения и последующих толчков, в том числе 1500 зданий, разрушенных только в провинции Хатай. Более 24 400 сотрудников службы экстренной помощи были отправлены на юг Турции для поиска выживших и оказания помощи раненым.



Кэтрин Смоллвуд, представитель по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения в Европе, выразила пессимизм в отношении общего числа погибших, сообщив , что окончательный подсчет может превысить 20 000 человек.



“Сохраняется вероятность дальнейших обвалов, поэтому мы можем увидеть восьмикратное увеличение первоначальных цифр”, – сказала Смоллвуд, имея в виду предварительную оценку числа погибших в 2600 человек. “К сожалению, мы всегда видим одно и то же с землетрясениями – первоначальные сообщения о количестве погибших или раненых людей значительно возрастут на следующей неделе”.