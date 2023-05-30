



18-летняя боец МАГАВа упала в обморок и умерла



Боец МАГАВа Майя Алони была срочно доставлена в больницу Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме в критическом состоянии после того, как 29 мая упала в обморок во время марш-броска, позже была врачи констатировали ее смерть. Она находилась в начале этапа подготовки к службе.



У погибшей 18-летней Алони, жительницы поселения Шаар Эфраим, которая поступила на службу только в марте,- три брата и сестры. После ее смерти командир МАГАВ назначил следственную группу под командованием старшего офицера для расследования и изучения обстоятельств инцидента.





"Боец МАГАВа потеряла сознание после тренировки на учебной базе пограничной службы в Михмас. После попыток реанимации и эвакуации была констатирована ее смерть Пограничная служба и полиция Израиля разделяют горе семьи и будут продолжать сопровождать ее", - заявили в МАГАВе.