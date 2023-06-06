



18-летний парень впал в кому после ДТП с дочерью Пореченкова в Москве

18-летний парень впал в кому после ДТП с дочерью российского актера Михаила Пореченкова в Москве. Девушка ехала на "Мерседесе" и врезалась в его скутер, информирует российский Telegram-канал Baza.



ДТП произошло в селе Толстопальцево. Мария Пореченкова за рулем "Мерседеса" столкнулась со скутером, которым управлял 18-летний Александр Петровский.



Сама девушка не пострадала — парень получил переломы ключицы, предплечья и бедра, а от удара впал в церебральную кому. С места аварии Александра экстренно доставили в больницу, где у него диагностировали еще и ушиб головного мозга. За жизнь парня сейчас борются врачи.



