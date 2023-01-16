



18 человек арестованы по подозрению выписке фиктивных счетов-фактур на миллиарды



Отдел финансового контроля подразделения Лахав 433 арестовал 18 подозреваемых в распространении и зачете фиктивных счетов-фактур на миллиарды шекелей в топливном секторе.



Отдел провел обыски в домах и офисах десятков подозреваемых, включая сотрудника налоговой инспекции, подозреваемого в получении взятки от бухгалтера, который также был арестован. В ходе расследования, которое проводится совместно с окружной полицией Иерусалима и Налоговым управлением, выяснилось, что большая часть денег была отмыта в обменниках в Иерусалиме за последние четыре года.