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18 человек арестованы по подозрению выписке фиктивных счетов-фактур на миллиарды
16.01.2023 17:28 Аркадий Бочаровский

18 человек арестованы по подозрению выписке фиктивных счетов-фактур на миллиарды


Отдел финансового контроля подразделения  Лахав 433 арестовал 18 подозреваемых в распространении и зачете фиктивных счетов-фактур на миллиарды шекелей в топливном секторе. 

Отдел провел обыски в домах и офисах десятков подозреваемых, включая сотрудника налоговой инспекции, подозреваемого в получении взятки от бухгалтера, который также был арестован. В ходе расследования, которое проводится совместно с окружной полицией Иерусалима и Налоговым управлением, выяснилось, что большая часть денег была отмыта в обменниках в Иерусалиме за последние четыре года.

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