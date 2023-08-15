



17-летнему сыну окружного судьи предъявят обвинения в секс-шантаже

Центральный округ полиции завершил расследование дела о вымогательстве у известного бизнесмена Амоса Лузона с помощью видеозаписи сексуального характера.



Полицейские следователи собрали доказательства для предъявления обвинения основным фигурантам дела, среди которых 17-летний подросток, являющийся сыном окружного судьи, в вымогательстве путем угроз, вторжении в частную жизнь, сексуальных домогательствах и др. Дело было передано в прокуратуру.



Следствие не нашло связи между делом о вымогательстве и стрельбой в доме бывшей жены Лузона в Петах-Тикве, которая была произведена около двух недель назад.



Расследование дела показало, что после того, как была сделана видеозапись, она была отправлена в группу WhatsApp, в которой состояли некоторые из подозреваемых. Один из участников группы, сын судьи, обратился к Лузону и потребовал сумму в 13 тыс. шекелей за то, чтобы не распространять видеозапись. Позже он также связался с членом семьи Лузона. Амос Лузон не стал сотрудничать с шантажистом, видимо, не поверив, что такое видео действительно существует.



После того как он отказался перечислить сумму денег, видеозапись действительно была распространена. Лузон подал заявление в полицию, и полицейские следователи смогли выйти на подозреваемых, а также получили информацию о группе WhatsApp. "Мы выяснили, кто снимал, кто пересылал видео в группу WhatsApp и кто шантажировал", - сказал один из сотрудников полиции. "Мы увидели в группе WhatsApp, как происходила история с шантажом".

