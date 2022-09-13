17 человек под полом автобуса. Как палестинцев ввозят в Израиль
Бойцы МАГАВа провели операцию против криминальных организаций, специализирующихся на незаконном ввозе на территорию Израиля жителей палестинских территорий.
На КПП Рантис был задержан автобус, которым управлял житель Кфар-Касем без водительских прав.
Под полом автобуса обнаружен тайник, в котором прятались 17 палестинцев.
Арестованы водитель автобуса и палестинцы, двум из них будут предъявлены обвинения. Также арестованы еще два участника незаконной схемы.