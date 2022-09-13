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17 человек под полом автобуса. Как палестинцев ввозят в Израиль
13.09.2022 09:04 Аркадий Бочаровский

17 человек под полом автобуса. Как палестинцев ввозят в Израиль


Бойцы МАГАВа провели операцию против криминальных организаций, специализирующихся на незаконном ввозе на территорию Израиля жителей палестинских территорий.

На КПП Рантис был задержан автобус, которым управлял житель Кфар-Касем без водительских прав.

Под полом автобуса обнаружен тайник, в котором прятались 17 палестинцев.

Арестованы водитель автобуса и палестинцы, двум из них будут предъявлены обвинения. Также арестованы еще два участника незаконной схемы.
 

 

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