



17 человек под полом автобуса. Как палестинцев ввозят в Израиль



Бойцы МАГАВа провели операцию против криминальных организаций, специализирующихся на незаконном ввозе на территорию Израиля жителей палестинских территорий.



На КПП Рантис был задержан автобус, которым управлял житель Кфар-Касем без водительских прав.



Под полом автобуса обнаружен тайник, в котором прятались 17 палестинцев.



Арестованы водитель автобуса и палестинцы, двум из них будут предъявлены обвинения. Также арестованы еще два участника незаконной схемы.

