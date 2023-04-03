



17 человек из Иерусалима, Лод и ПА обвиняются в торговле оружием

В понедельник семнадцати жителям Иерусалима, Лода и ПА были предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия в результате годичной работы агента полиции под прикрытием. Подозреваемые в возрасте от 20 до 30 лет заключили с агентом под прикрытием почти 30 незаконных сделок с оружием, некоторые из них были его знакомыми.



Обвинения против подозреваемых включали торговлю оружием и содействие в торговле оружием, преступный сговор и незаконное проживание в Израиле. Обвинение просило суд оставить подозреваемых под стражей до окончания судебного разбирательства.



Торговцы оружием пытались продавать различные типы пистолетов и длинноствольных ружей, а также светошумовые и дымовые шашки. Многие из сделок варьировались от 20 000 до 40 000 шекелей за оружие и боеприпасы. Некоторые из торговцев проживали в Израиле или въехали в него нелегально.

“Операции полицейского агента и сопровождение расследования прокуратурой являются частью борьбы с оборотом незаконного оружия”, – заявили в прокуратуре. “Действия подсудимых свидетельствуют об их опасности и дерзости, и мы уверены, что деятельность агента препятствовала дальнейшим сделкам и незаконному применению оружия”.

В прошлый вторник был принят закон о расширении и усилении полномочий по борьбе с незаконным распространением огнестрельного оружия в арабском секторе. Временный закон позволит полиции обыскивать дома на предмет наличия незаконного оружия без постановления судьи или одобрения начальника полиции, а также предусматривает пятилетнее тюремное заключение за хранение незаконного оружия.