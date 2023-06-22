



16-летний упал с высоты 7 метров в Луна-Парке в Тель-Авиве



Вечером 21 июня 16-летний подросток получил травмы средней степени тяжести после падения с аттракциона в парке развлечений в Тель-Авиве. Команды MADA оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Ихилов с травмами конечностей.



Мальчик, работающий в парке аттракционов, упал во время работы с установки "Сукария", работающей на высоте 7 метров.



"Мальчик лежал возле установки, находясь в сознании и страдая от ушибов конечностей", - рассказала медик Хая Наймарк. "Он испытывал сильную боль, и вместе с командой мобильного отделения интенсивной терапии, прибывшей на место происшествия, мы оказали ему медицинскую помощь, включающую иммобилизацию и введение обезболивающих препаратов, и эвакуировали его в больницу для продолжения лечения".





