



144 тысячи шекелей украдены со счета - банк не возвращает деньги

Однажды утром бухгалтер компании Campioline в Ор-Иегуде проверяла детали расчетного счета, и у нее потемнело в глазах. Дрожа, она подошла к владельцу и рассказала ему, что чек, который она отправила полтора месяца назад по почте на сумму 2 296 шекелей для союза гаражей, был украден, подделан, а сумма изменена на 144 296 шекелей, которые были выплачены неизвестной компании.



Оба поспешили в отделение банка Апоалим, управляющее счетом, с копией оригинала чека, где их попросили подать заявление в полицию и отправить в банк подтверждение о подаче заявления с разъяснением, что чек действительно был подделан.



В тот же день банк зачислил на счет украденную сумму, и даже указал в кредите, что он был сделан за "технический возврат" с пометкой, что он был поддельным.



Но, к удивлению компании, через четыре дня после инцидента банк Апоалим решил не возвращать деньги, и сумма была снята со счета клиента без его ведома. Когда Compuline позвонила снова, чтобы понять, почему с ее счета снова была снята сумма, и снова без ее ведома или согласия, им объяснили, что банк, несмотря ни на что, решил принять чек.



В письме, отправленном банком две недели спустя, банк объяснил, что "согласно разумной банковской проверке, невозможно заметить изменение в чеке", то есть, по их словам, чек был подделан настолько хорошо, что они не смогли это выяснить. Кроме того, банк обвинил клиента в "принятии риска", поскольку он отправил чек по почте.



Банк Апоалим утверждает, что поскольку Compuline поздно обнаружил кражу, он не может обязать банк Мизрахи вернуть деньги - банк, в котором управляется счет, на который было переведено 144 296 шекелей. Банк отказался взять на себя ответственность за то, что не удосужился предварительно выяснить у клиента и подтвердить сумму перевода.



Если раньше клиент должен был физически приходить в банк и сдавать чеки, то сегодня он может отправить в заявлении на перевод фотографию, а не оригинал чека, что очень облегчает его подделку.



Когда у представителей Банка Израиля и спросили, сколько чеков подделывается таким образом в год, они заявили, что у них нет данных, что объясняет, почему они не понимают проблематичность этого вопроса. В банке также отказались подтвердить тот факт, что отмена защиты оригинальных чеков, той самой магнитной полосы, которая должна предотвращать подделки, значительно облегчает возможность их подделки, и поэтому использование чеков сегодня не так безопасно, как раньше.



Банк Израиля попытался упорядочить систему и освободить людей от посещения банка для сдачи чеков, но тем самым создал большую проблему: если сегодня достаточно отправить фотокопию чека через приложение - кто должен защитить нас от подделок? Чуть меньше года назад Банк Израиля объявил, что планирует сделать возможным передачу чеков в цифровом виде, что устранит необходимость иметь чековую книжку и физическую передачу платежа. Но этого до сих пор не произошло, что предоставляет большие возможности для мошенников.