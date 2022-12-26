



14 солдат ЦАХАЛа покончили с собой



В 2022 году увеличилось число солдат, покончивших с собой: 14 по сравнению с 11 в прошлом году. Это тяжелый показатель, который является самым высоким за последние пять лет, сообщает газета "Едиот Ахронот".



Следует отметить, что в последние десятилетия наблюдается значительное снижение доли солдат, совершивших самоубийство в армии. В 2005 году их число составляло 36, в 2013 году 6, а в 2017 году произошел скачок до 17 солдат. С тех пор эти цифры были ниже, чем число солдат, совершивших самоубийство в этом году.



Согласно отчету, в каждом случае подозрения на самоубийство или попытки самоубийства начинается расследование министерства обороны. По словам военных источников, недавно в управлении кадров, а также в медицинском корпусе было проведено несколько обсуждений этого вопроса, но там не знают, как объяснить увеличение случаев самоубийств в этом году. В любом случае, по словам источников, это небольшое количество случаев, и пока еще слишком рано говорить о начале тенденции.