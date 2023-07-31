



14 лет удерживал женщину в своем доме: В Челябинске задержали маньяка

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который осенью 2009 года пригласил девушку в гости и с тех пор удерживал ее дома. Об этом говорится в релизе Следственного комитета.



Задержанного подозревают в похищении человека. Женщине удалось сбежать от похитителя только спустя 14 лет – после того, как у него обострилось психическое заболевание.



Сейчас подозреваемый находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении.



30 июля в полицию поступило заявление от сестры похищенной. В нем указывалось, что с 2009 года по 30 июля 2023 года в доме по улице Фестивальная поселка Смолино мужчина 1972 года рождения насильно удерживал ее сестру 1990 года рождения.



В ходе осмотра в надворных постройках нашли останки женщины, убитой в 2010-2011 годах. Возбуждено дело об убийстве.



Стало известно, что 14 лет назад Екатерина познакомилась с Владимиром рядом с ж/д вокзалом Челябинска. Он пригласил ее и подругу в гости, а после запер дома, где жила и его мать. Сбежавшая женщина рассказала, что все эти годы похититель насиловал ее, а в 2010 году убил подругу.