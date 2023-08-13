



14-й канал обвиняет бизнес-магнатов в "сговоре с целью его закрытия"

Управление по защите конкуренции Израиля подтвердило, что оно получило запрос от 14-го канала, единственного консервативного телеканала Израиля, имеющего отдел новостей, на расследование “возможного незаконного сговора действий крупных израильских компаний по исключению канала из своих рекламных бюджетов с целью его закрытия”. Владельцы телеканала заявили, что несколько компаний объединились, чтобы "финансово сломать канал", поскольку "не одобряют его политическую позицию", назвав это “посягательством на свободу слова”.



В письме, направленном на этой неделе сотрудникам телеканала, Нетанель Симан Тов, представитель владельцев телеканала, написал: "Явление, когда капиталисты используют экономический террор для ограничения свободы слова и навязывания журналистам политической повестки дня, характерно для тоталитарных режимов. Ему нет места в демократическом обществе, кровью которого является свободная пресса".



"Мы намерены использовать все имеющиеся в нашем распоряжении юридические инструменты, чтобы добиться справедливости в отношении всех, кто был причастен к попытке закрытия канала", – добавил Симан Тов.



Катализатором бойкота стали неоднозначные высказывания, сделанные 30 июля приглашенным ведущим Ари Шамаем в популярной программе канала "Патриоты". Шамай заявил, что террорист, убивший в 1995 году премьер-министра Израиля Ицхака Рабина, должен быть освобожден из тюрьмы. Хотя телеканал через 45 минут после выхода программы в эфир объявил, что "в связи с серьезностью вопроса Шамаи больше не будет приглашаться для участия в программах канала", на следующий день израильская компания Strauss Group, производящая продукты питания и напитки, заявила, что снимает свою рекламу с канала. Обосновывая свое решение, компания отметила, что высказывание эксперта было одним из "оскорбительных заявлений, повторяющихся снова и снова в последнее время в программах, выходящих на канале".



Асаф Ниссан, заместитель редактора "Вечерних новостей" 14-го канала считает, что "они искали повод, чтобы разорвать отношения с каналом”.



За Strauss последовали и другие бренды, в том числе дочерняя компания Strauss Water Ltd., продающая мини-бары с водой под маркой Tami 4, Delek Motors, импортирующая автомобили, и Caesarstone, производитель кварцевых кухонных поверхностей. По мнению 14-го канала, "эти три компании вступили в сговор".



14-й канал не призывает к бойкоту компаний, “вступивших в сговор”, хотя несколько известных ведущих канала сделали это. Тем не менее, ответная реакция началась. Десятки ортодоксальных сионистских раввинов, многие из которых возглавляют ешивы, заявили, что их учебные заведения больше не будут покупать продукцию компании Strauss. По их мнению, “бойкот компаний направлен не только против телеканала, но и против значительной части израильской общественности”.



Пытаясь сгладить последствия, Бабад Штраус написал письмо, в котором говорится, что "попытка создать ложное представление о том, что решение компании заморозить рекламу на 14-м канале означает бойкот не соответствует действительности".