



132 жертва преступности в арабском обществе: В Тамре застрелен мужчина

34-летний мужчина из города Тамра был смертельно ранен рано утром в среду, сообщает израильская полиция.



Мужчина по имени Ашраф Акави был тяжело ранен и доставлен в медицинский центр Рамбам в Хайфе, где врачи констатировали его смерть.



По данным полиции, еще один 22-летний мужчина получил легкие ранения в результате стрельбы и доставлен в больницу.



Как отметили в полиции, инцидент произошел из-за вражды между преступниками.



С начала года было убито почти в два раза больше людей, чем за тот же период 2022 года, при этом правительство не проявляет никаких признаков принятия каких-либо серьезных мер по этому вопросу.



Таким образом, в этом году 132 члена арабской общины были убиты в результате насильственных и преступных действий. За аналогичный период прошлого года было 64 летальных исхода.



Из числа убитых с начала этого года 119 человек погибли в результате обстрела.



