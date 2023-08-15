



13-летняя девочка родила после изнасилования и отказа в аборте

13-летняя Эшли из Миссисипи родила мальчика после того, как ее изнасиловал незнакомец, а затем она не смогла сделать аборт. Об этом сообщает The Guardian.



Регина, мать девочки, настаивала на аборте, но ближайшая возможность это сделать находится в Чикаго – более девяти часов езды от их дома в Кларксдейле, штат Миссисипи. Стоимость аборта в Чикаго выходила неподъемной, если учесть расходы на проезд, отгулы и саму операцию.



“У меня нет на все это средств”, – сокрушается Регина.



Эшли обнаружила, что беременна, после того, как мать отвезла ее в больницу из-за неконтролируемой рвоты. Получив анализ крови, показывающий, что девочка беременна, больница связалась с полицией. Регина подала жалобу в полицейское управление Кларксдейла после того, как узнала, что Эшли беременна. Ее дочь в конечном итоге рассказала о том, что произошло – насильник проник в их двор, когда она снимала ролик для TikTok, и напал на нее. Эшли утверждает, что не знает, кто этот мужчина, и что никто не видел само нападение.



После 39 недель беременности Эшли родила мальчика. Врачи могли направить Реджину в клинику для абортов в Мемфисе в 90 минутах езды, или в клинику женского здоровья в 2,5 часах пути. Но в Миссисипи, как и во всех окружающих штатах, аборты запрещены. По данным Национальной сети изнасилований, жестокого обращения и инцеста, некоммерческой организации по борьбе с сексуальными посягательствами, о двух из трех случаев сексуального насилия в США не сообщается в полицию. Даже если сделано исключение, нужно выехать за пределы штата, чтобы сделать аборта, если штат это запрещает.



