



13-летний "водитель" - причина гибели двух израильтян на Синае



Стали известны причины гибели в ДТП Юваля Кешета и Матана Лузона на Синае полтора месяца назад.



13-летний местный житель ехал по встречной полосе в районе Нубейя, столкнулся с такси, в котором находились 7 израильских туристов. такси слетело с дороги и перевернулось. Кешет и Лузон погибли, еще пять израильтян получили ранения.



Водитель минивэна не пострадал. Его не арестовали и не открыли против него дело - как теперь выяснилось, виновником смертей был 13-летний мальчик. Он проехал против направления движения более километра до того, как столкнуться с такси. Предполагается. что мальчик хотел “срезать” дорогу в Мазена и поэтому ехал по встречной.

