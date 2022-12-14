



13 лет спустя: Семья Абутбуль возвращается, чтобы взять под контроль Нетанию

Даниэль и Тейри Тевель были арестованы 12 декабря на городском рынке в Нетании по подозрению в том, что они направлялись для устранения преступника-конкурента. Братья Тевель являются родственниками Аси Абутбуля, главы преступной семьи, правившей Нетанией в течение двух предыдущих десятилетий, который был приговорен к 18 годам тюремного заключения за вымогательство и отмывание денег. Полиция опасается, что распущенная преступная организация теперь возродилась.



Бойцы ЯСАМ и МАГАВ совершили рейд на ларек на рынке и арестовали братьев, которые были весьма удивлены своим арестом. Эти двое известны полиции и ранее отбывали тюремные сроки.



По подозрению, братья Тевель отождествляются с преступником Омри Зуарецем, который отбывает тюремный срок за причинение вреда преступнику Мор Месике и одному из его людей.



"Мы помешали немедленной ликвидации", - утверждает представитель полиции. Семья Абутбуль возвращается к бизнесу в Нетании, и мы не позволим ни им, ни кому-либо другому поджечь наш город".



В суде полиция предъявила братьям обвинения в хранении и ношении оружия. "Речь идет о ношении оружия, которое предназначалось не для угроз, а для убийства", - заявил представитель полиции на слушании о продлении срока содержания под стражей этих двоих в мировом суде в Петах-Тикве.



Полиция заявила, что вскоре будут произведены дополнительные аресты преступников, чтобы предотвратить возможность войны между бандами и преступными организациями в городе.



"С момента ареста Аси в семье не было никого, кто смог бы воссоздать "славное" прошлое семьи в области преступности в городе и во всем Ха Шарон и Центральном регионе", - пояснил один из сотрудников полиции. "После того, как он был фактически арестован и заключен в тюрьму, семья Абутбуль потеряла свою хватку в городе Нетания, и вместо нее в город пришли преступные организации из арабского треугольника и местные преступники, такие как Омри Зуарец, Барух и Эяль Бокель".



Прошло уже 13 лет с момента расформирования преступной организации семьи Абутбуль из Нетании, после того как в 2009 году Аси Абутбуль был приговорен к 13 годам лишения свободы, но в 2011 году его приговор был увеличен до 18 лет лишения свободы после апелляции в БАГАЦ. Вместе с Абутбулем в тюрьму были отправлены семь членов его организации. В 2011 году был убит брат Аси, Франсуа Абутбуль, который вместе с ним возглавлял преступную организацию.

