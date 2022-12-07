



1200 иранских студентов были отравлены за несколько часов до протестов

Всего за несколько часов до того, как в Исламской Республике должны были начаться новые акции протеста, у более чем 1200 студентов иранских университетов диагностировали пищевое отравление.



По меньшей мере четыре университета сообщили о вспышках болезней пищевого происхождения, которые приводили к рвоте, сильным болям в теле и галлюцинациям, сообщил национальный студенческий союз Ирана в конце прошлой недели.



В ответ на это студенты объявили бойкот кафетерию, сообщает New York Post.



Чиновники утверждают, что причина вспышки пищевых отравлений - бактерии, передающиеся через воду. Но студенческий союз выдвинул обвинения в умышленном отравлении студентов.



"Наш прошлый опыт подобных инцидентов в университете Исфахана опровергает причину этого массового пищевого отравления, озвученную властями", — говорится в сообщении студенческой группы в Telegram.



Массовые пищевые отравления привели к тому, что в университетах закончились лекарства для лечения обезвоживания, а антиправительственные активисты заявили, что протестующие были отравлены, чтобы остановить трехдневную забастовку, сообщает Arab News.

