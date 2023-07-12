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120 демонстрантов задержаны вчера во время акций протестов
12.07.2023 17:07 Ирина Демьянова

120 демонстрантов задержаны вчера во время акций протестов

В ходе вчерашних акций протеста было задержано 120 человек. Об этом сообщили лидеры протестного движения.

Сообщается, что тринадцать протестующих были доставлены в больницу "Ихилов" с легкими травмами.

Вчера вечером десятки тысяч человек провели демонстрацию на улице Каплан в Тель-Авиве.

Участники беспорядков срывали ограждения и пытались перекрыть движение по шоссе Аялон, но полиция не позволила им этого сделать.

Тысячи людей вышли на демонстрации в Иерусалиме, Беэр-Шеве, Хайфе и других городах.
 

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