



120 демонстрантов задержаны вчера во время акций протестов

В ходе вчерашних акций протеста было задержано 120 человек. Об этом сообщили лидеры протестного движения.



Сообщается, что тринадцать протестующих были доставлены в больницу "Ихилов" с легкими травмами.



Вчера вечером десятки тысяч человек провели демонстрацию на улице Каплан в Тель-Авиве.



Участники беспорядков срывали ограждения и пытались перекрыть движение по шоссе Аялон, но полиция не позволила им этого сделать.



Тысячи людей вышли на демонстрации в Иерусалиме, Беэр-Шеве, Хайфе и других городах.

