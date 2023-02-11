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120 часов под землей: ЦАХАЛ спас мальчика из-под завалов в Турции
11.02.2023 07:37 Алина Груднева

120 часов под землей: ЦАХАЛ спас мальчика из-под завалов в Турции

Члены миссии Армии обороны Израиля "Оливковая ветвь" в Турции спасли 9-летнего мальчика из-под завалов разрушенного от землетрясения здания.

Уточняется, что ребенок провел в ловушке около 120 человек.

Он оказался запертым под обрушившейся стеной. Отец ребенка и его 14-летняя сестра были спасены вчера израильской миссией, мать была найдена мертвой.

Педиатр, вызванный из израильского госпиталя, оказывает помощь ребенку. Это уже 19-й спасенный делегацией ЦАХАЛа человек с момента ее начала работы в Турции.
 

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