



120 часов под землей: ЦАХАЛ спас мальчика из-под завалов в Турции

Члены миссии Армии обороны Израиля "Оливковая ветвь" в Турции спасли 9-летнего мальчика из-под завалов разрушенного от землетрясения здания.



Уточняется, что ребенок провел в ловушке около 120 человек.



Он оказался запертым под обрушившейся стеной. Отец ребенка и его 14-летняя сестра были спасены вчера израильской миссией, мать была найдена мертвой.



Педиатр, вызванный из израильского госпиталя, оказывает помощь ребенку. Это уже 19-й спасенный делегацией ЦАХАЛа человек с момента ее начала работы в Турции.

