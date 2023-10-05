



12-летнего подростка во время прогулки на природе укусила гадюка

12-летнего мальчика в четверг, 5 октября, укусила ядовитая гадюка во время похода с семьей в район Тель-Афек. Его мать рассказала Новостям 12 канала, что он шел босиком.



“В какой-то момент мы подошли к месту, полному сухих листьев. Внезапно он почувствовал сильный укол в ногу и закричал, что его что-то укусило”, – поделилась она. “Мы увидели возле ноги Ури относительно небольшую змею. Ури сразу понял, что это гадюка".



Отец мальчика убил змею ботинком. Сам подросток никаких симптомов не почувствовал, но его семья все равно решила обратиться в детскую больницу “Шнайдер”, где ему ввели обезболивающие.



В настоящее время его состояние оценивается как хорошее, он находится под наблюдением в палате, чтобы убедиться, что отек локальный и не распространяется, и что не возникнет никаких других побочных эффектов.



Врачи напоминают, что в случае укуса змеи пострадавший должен перевязать зараженное место и быстро обратиться за неотложной медицинской помощью. В ситуации, когда это возможно змею необходимо убить и принести медицинской бригаде. Если ситуация не позволяет, не рискуйте. Важно соблюдать осторожность при ходьбе вблизи источников воды и растительности и желательно не ходить босиком, чтобы избежать возможных опасных укусов.

Хотя все гадюки ядовиты, они и другие ядовитые змеи не всегда впрыскивают яд во время укуса. Такие неядовитые укусы называются “сухими”.